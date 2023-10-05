Тренер Ньюкасла высказался о сенсационной победе над ПСЖ

Тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился своими впечатлениями после убедительной победы подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над "ПСЖ". Англичане разгромили чемпиона Франции на своем поле со счетом 4:1.

Английский тренер признался, что даже для него такой результат был неожиданным.

"Это был невероятный вечер для нас, с таким множеством историй, о которых можно говорить. Я очень рад за клуб и наших болельщиков. То, что они подарили нам сегодня, было просто фантастическим. Мы отлично оборонялись, и наша командная игра была великолепной. Мы создали много хороших моментов в первом тайме и продемонстрировали агрессивный прессинг, что является нашей отличительной чертой", - приводит слова Хау BBC.

После двух туров группового этапа "Ньюкасл" занимает лидирующее место в таблице своей группы, набрав четыре очка.

В первом туре англичане играли на выезде с "Миланом" и та встреча завершилась со счетом 0:0. В следующем туре команда встретится с "Боруссией" из Дортмунда.