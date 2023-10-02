Тренер Наполи оценил нынешнюю игровую форму Хвичи Кварацхелии
Новости футбола Сегодня, 20:41
Фото: GETTY IMAGES
Главный тренер «Наполи» Руди Гарсии поделился мнением о Хвиче Кварацхелии накануне матча против «Реала» в Лиге чемпионов.
«Кварацхелия обрёл уверенность в себе и теперь снова стал уникальным футболистом. Заметно, что он обрёл спокойствие. Однако раньше он заставлял игроков соперника очень сильно напрягаться», - цитирует Руди Гарсию Pazzi di Fanta.
Напомним, что 27 сентября Хвича Кварацхелия прервал 23-матчевую серию без голов. В сезоне-2022/2023 грузинского вингера признали лучшим игроком Серии А. Кварацхелия внес большой вклад в то, что «Наполи» выиграл скудетто.
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