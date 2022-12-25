Тренер "МЮ" рассказал, почему Роналду ушел

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал о том, почему из команды ушел форвард и ее капитан Криштиану Роналду.

По словам тренера, сейчас он старается не думать о ситуации, так как перед клубом стоят большие задачи.

"Я бы не хотел тратить энергию на это. У нас планы построить новое будущее, а этот человек просто не хотел быть его частью.

Мы решили идти дальше, у нас задача успешно завершить сезон и сосредоточиться на игре", - отметил он.

Напомним, что после ухода из “МЮ” Роналду все еще остается без клуба.