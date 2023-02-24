Тренер "МЮ" против парада в случае победы в Кубке лиги
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг против того, чтобы “Манчестер Юнайтед” устраивал парад в случае победы в Кубке лиги.
Напомним, что финал турнира пройдет 26 февраля. В нем “МЮ” сыграет против “Ньюкасла”.
По информации Daily Mail, нидерландский наставник уже давно донес свою позицию до руководства клуба.
Он заявил, что рассмотрит возможность проведения чемпионского парада в конце сезона, но для этого команда должна выиграть два трофея минимум.
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