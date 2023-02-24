Тренер "МЮ" против парада в случае победы в Кубке лиги

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг против того, чтобы “Манчестер Юнайтед” устраивал парад в случае победы в Кубке лиги.

Напомним, что финал турнира пройдет 26 февраля. В нем “МЮ” сыграет против “Ньюкасла”.

По информации Daily Mail, нидерландский наставник уже давно донес свою позицию до руководства клуба.

Он заявил, что рассмотрит возможность проведения чемпионского парада в конце сезона, но для этого команда должна выиграть два трофея минимум.