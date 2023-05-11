Тренер “Милана” разочарован судейством в Лиге чемпионов

Тренер “Милана” Стефано Пиоли разочарован судейством в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:2).

По словам тренера, в этой встрече судьи демонстрировали двойные стандарты.

При этом Пиоли выразил надежду на положительный результат для своей команды в ответном матче.

“Второй тайм ”Милана" был обнадеживающим, и команда имела шансы на успех, но допустила ошибку. Мои игроки должны перестроиться и выступить иначе в следующей игре", - сказал он.

Напомним, что ответная встреча пройдет 16 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".