Тренер "Милана" рассказал о настрое на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился своими мыслями перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Интера".

Напомним, что в первой игре его команда проиграла 0:2.

"Мы должны быть сбалансированными, компактными и играть как команда, готовая победить наших соперников. Это будет очень важно забить первый гол, и мы знаем это. Мы начали подготовку к этой игре еще в воскресенье утром. У нас есть только один шанс, и мы должны войти в игру с абсолютным духом.

Как настроение на тренировках? Мы знаем, что у нас еще есть шанс, и команда полна решимости и жажды попытаться изменить ситуацию, когда шансы против нас. Немногие ожидали, что мы дойдем так далеко, и теперь мы хотим победить и выйти в финал. Первая игра не была такой, как мы ожидали, но это другая игра", - сказал он.

Напомним, что игра состоится сегодня в Милане.