Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя

Фабио Гроссо, главный тренер ФК "Лион", первый раз прокомментировал нападение фанатов “Марселя” на него и других членов команды.

Напомним, что перед матчем с "Марселем" в рамках 10-го тура Лиги 1 болельщики “Марселя” закидали камнями и другими предметами автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб “Лиона”.

Фабио Гроссо подчеркнул, что произошедшее могло принести трагедию, а такие события неприемлемы для спорта и всех, кто с ним связан.

“Хочу выразить благодарность за поддержку и выражаю надежду на то, что инцидент послужит уроком. Я бы также хотел, чтобы команда смогла сфокусироваться на будущих задачах и двигалась вперед", - сказал он в комментарии AS.

Напомним, что во время нападения фанаты “Марселя” повредили стекло автобуса. Главный тренер Фабио Гроссо получил травмы лица из-за осколков. Позже ему наложили 13 швов.

Отметим, что “Лион” на данный момент идет на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Франции.