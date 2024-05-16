Тренер Лилля – фаворит на кресло в итальянском клубе

Главный тренер Лилля Паулу Фонсека, если верить СМИ, то прям нарасхват у топовых клубов. Причем, многое указывает на то, что португальский специалист вернется в итальянский чемпионат.

51-летний тренер, как сообщает Tuttоsport, стал главным фаворитом на то, чтобы сменить Стефано Пиоли на посту наставника Милана. В пользу португальца играют несколько факторов: он может играть по схеме 4-3-3 или 4-3-2-1, он знает итальянский чемпионат, так как работал в Роме.

Также у него имеется опыт успешной работы на два фронта: как на внутренние соревнования, так и на еврокубки (в случае Милана это Лига чемпионов), что он неоднократно показывал, в том числе в донецком Шахтёре.

Среди конкурентов Фонсеки называются Марсело Галльярдо и Марко ван Боммель, правда, эти кандидатуры не являются уж сильно значимыми для боссов «россонери».