Тренер Лестера может уйти из команды, несмотря на возвращение в АПЛ

Недолго Лестер был вне АПЛ и после сезона в Чемпионшипе «лисы» вернулись в высший английский дивизион. В том числе благодаря своему тренеру Энцо Мареске, которым заинтересовались в топовой лиге.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, 44-летний итальянский специалист привлек к себе внимание со стороны Севильи, в которой, кстати, он уже работал. С декабря 2017 по апрель 2018 года он был ассистентом Винченцо Монтеллы, а с апреля по июнь 2018 года был в тренерском штабе Хоакина Капарроса.

Правда, сам Мареска покидать Лестер не намерен, так как возможность самостоятельно поруководить АПЛ его необычайно манит. Он ранее работал в Премьер-лиге, будучи ассистентом Мануэля Пеллегрини в Вест Хэме с июля 2018 по декабрь 2019 года, а в сезоне 2022/2023 он трудился в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось о намерениях главного лидера Лестера Джейми Варди продлить контракт с клубом.