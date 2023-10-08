EN EN NG NG
Главная Новости Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ

Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ

Вчера Кристал Пэлас принимал в домашнем матче Ноттингем Форест. Матч закончился в ничью, ни одна из команд не сумела забить гол.

Этот матч стал восьмым для Роя Ходжсона в роли главного тренера «орлов» в АПЛ, с момента назначения прошедшим летом, но это был 400-й матч для тренера в чемпионате Англии. Тем самым англичанин стал восьмым тренером в истории, который смог покорить эту вершину. Помимо него это удавалось Арсену Венгеру, сэру Алексу Фергюсону, Дэвиду Мойесу, Гарри Реднаппу, Сэму Эллардайсу, Стиву Брюсу и Марку Хьюзу.

За все время Ходжсон, кроме Кристал Пэлас, был у руля таких английских клубом, как Бристоль Сити, Блэкберн, Фулхэм, Ливерпуль, Вест Бромвич и Уотфорд. Под его руководством Фулхэм выходил в финал Лиги Европы в 2010 году и в том же году сам Рой Ходжсон становился тренером года по версии Ассоциации тренеров Футбольной лиги.

Свою тренерскую карьеру Ходжсон начал в 1971 году и тренировал команды с Англии, Швеции, Швейцарии, Италии, Дании и Финляндии, а также был наставником национальных сборных Швейцарии, ОАЭ и Англии. До этого англичанин играл на позиции защитника в клубах Англии и Южно-Африканского Союза.

Связанные команды и лиги
Кристал Пэлас Премьер-лига Англия
Популярные новости
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Вчера, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Вчера, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Вчера, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Вчера, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола 06 окт 2023, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Второй анализ Погба показал, что футболист принимал гормоны роста Новости футбола Сегодня, 08:17 Клубный автобус Барнсли загорелся по пути домой Новости футбола Сегодня, 07:45 Сборная Франции обновила заявку, добавив Жиру в список вратарей Новости футбола Сегодня, 07:29 В этот день восемь лет назад Юрген Клопп стал главным тренером Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 07:12 "Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры Новости футбола Сегодня, 06:44 В Роме уже нашли замену Жозе Мауринью Новости футбола Сегодня, 06:06 Сака и Мартинелли могут усилить Арсенал в сегодняшнем матче против Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 05:38 Интер Майами потерял шансы на плей-офф МЛС. Тренер ответил на слухе об уходе Месси Новости футбола Сегодня, 05:01 Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:32 Зинченко поддержал Израиль, но получил в ответ оскорбления и угрозы
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сити 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года