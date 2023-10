Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ

Managers to take charge of 400 or more PL games:



Arsene Wenger

Sir Alex Ferguson

David Moyes

Harry Redknapp

Sam Allardyce

Steve Bruce

Mark Hughes

🆕 Roy Hodgson



