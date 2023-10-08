Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ

Вчера Кристал Пэлас принимал в домашнем матче Ноттингем Форест. Матч закончился в ничью, ни одна из команд не сумела забить гол.

Этот матч стал восьмым для Роя Ходжсона в роли главного тренера «орлов» в АПЛ, с момента назначения прошедшим летом, но это был 400-й матч для тренера в чемпионате Англии. Тем самым англичанин стал восьмым тренером в истории, который смог покорить эту вершину. Помимо него это удавалось Арсену Венгеру, сэру Алексу Фергюсону, Дэвиду Мойесу, Гарри Реднаппу, Сэму Эллардайсу, Стиву Брюсу и Марку Хьюзу.

Managers to take charge of 400 or more PL games:



Arsene Wenger

Sir Alex Ferguson

David Moyes

Harry Redknapp

Sam Allardyce

Steve Bruce

Mark Hughes

🆕 Roy Hodgson



Evergreen. pic.twitter.com/AqOJYArjeo — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 7, 2023

За все время Ходжсон, кроме Кристал Пэлас, был у руля таких английских клубом, как Бристоль Сити, Блэкберн, Фулхэм, Ливерпуль, Вест Бромвич и Уотфорд. Под его руководством Фулхэм выходил в финал Лиги Европы в 2010 году и в том же году сам Рой Ходжсон становился тренером года по версии Ассоциации тренеров Футбольной лиги.

Свою тренерскую карьеру Ходжсон начал в 1971 году и тренировал команды с Англии, Швеции, Швейцарии, Италии, Дании и Финляндии, а также был наставником национальных сборных Швейцарии, ОАЭ и Англии. До этого англичанин играл на позиции защитника в клубах Англии и Южно-Африканского Союза.