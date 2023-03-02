Тренер команды Цыганкова огласил амбициозные цели на концовку сезона
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
Главный тренер “Жироны” Мичел заявил, что его команда надеется попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.
“Нам нужно продолжать выигрывать. Чтобы пробиться в еврокубки нам нужно демонстрировать стабильную игру. Чтобы добиться успеха все футболисты должны показать свою лучшую игру”, - приводит слова Мичела Marca.
“Жирона”, набрав в 23 турах 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. От зоны еврокубков команда отстает на четыре очка.
25-летний Цыганков перешел в “Жирону” в январе 2023 года из киевского “Динамо” за пять миллионов евро. За испанский клуб он провел четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Рамос может покинуть ПСЖ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 12:42 "Барселона" подписала сына легенды футбола
Новости футбола Вчера, 16:46 "Арсенал" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 16:41 "Манчестер Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в Кубке Англии
Новости футбола Вчера, 12:30 "Реал" вышел в четвертьфинал Юношеской Лиги чемпионов
Новости футбола 28 фев 2023, 16:51 "Манчестер Сити" крупно выиграл в Кубке Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:09 "Аякс" крупно выиграл в 1/4 финала Кубка Нидерландов Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:44 "Реал" нашел альтернативу Беллингему в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:30 "Ливерпуль" приблизился к трансферу одного из лидеров "Челси" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Тоттенхэм" хочет переманить хавбека "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:55 Де Хеа может остаться в "Манчестер Юнайтед": названо условие Новости футбола Сегодня, 15:42 Опытный хавбек "Ливерпуля" может перейти в "Фенербахче" Новости футбола Сегодня, 15:30 Форвард "МЮ" Гринвуд получил предложения из Турции Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ювентус" продлил контракт с основным защитником Новости футбола Сегодня, 14:55 Бускетс принял решение по своему будущему в "Барселоне"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 03 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг 3 марта 2023 года Футбол 03 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Лацио 3 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Аталанта - Удинезе 4 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Милан 4 марта 2023 года