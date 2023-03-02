Тренер команды Цыганкова огласил амбициозные цели на концовку сезона

Главный тренер “Жироны” Мичел заявил, что его команда надеется попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

“Нам нужно продолжать выигрывать. Чтобы пробиться в еврокубки нам нужно демонстрировать стабильную игру. Чтобы добиться успеха все футболисты должны показать свою лучшую игру”, - приводит слова Мичела Marca.

“Жирона”, набрав в 23 турах 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. От зоны еврокубков команда отстает на четыре очка.

25-летний Цыганков перешел в “Жирону” в январе 2023 года из киевского “Динамо” за пять миллионов евро. За испанский клуб он провел четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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