Тренер клуба НБА будет полгода восстанавливаться после столкновения со своим игроком. Что произошло?

Во время четвертого матча первого раунда плей-офф НБА между командами Финикс и Тимбервулвз произошла неприятная ситуация для тренера Волков.

Наставник Крис Финч столкнулся со своим же баскетболистом Майком Конли и ушел в раздевалку после этой ситуации.

Timberwolves coach Chris Finch left to the locker room after a sideline collision with Mike Conley



Wishing him well 🙏 pic.twitter.com/0P1NAiQ7oG — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2024

Как сообщил врач Эван Джеффрис, тренер разорвал надколенное сухожилие. Скорее всего, Крису Финчу понадобится операция между раундами плей-офф. Минимальный срок восстановления составляет шесть месяцев, но, чтобы чувствовать себя хорошо, может понадобиться и год.

К слову, Тимбервулвз победил со счетом 122 и сделал счет в серии 4:0. Таким образом, Миннесота прошла в следующий раунд плей-офф, что произошло второй раз в их истории.

К слову, НБА назвала наставника команды Оклахома лучшим тренером этого сезона. Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и сетку плей-офф НБА.