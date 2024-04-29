Тренер клуба НБА будет полгода восстанавливаться после столкновения со своим игроком. Что произошло?
Во время четвертого матча первого раунда плей-офф НБА между командами Финикс и Тимбервулвз произошла неприятная ситуация для тренера Волков.
Наставник Крис Финч столкнулся со своим же баскетболистом Майком Конли и ушел в раздевалку после этой ситуации.
Как сообщил врач Эван Джеффрис, тренер разорвал надколенное сухожилие. Скорее всего, Крису Финчу понадобится операция между раундами плей-офф. Минимальный срок восстановления составляет шесть месяцев, но, чтобы чувствовать себя хорошо, может понадобиться и год.
К слову, Тимбервулвз победил со счетом 122 и сделал счет в серии 4:0. Таким образом, Миннесота прошла в следующий раунд плей-офф, что произошло второй раз в их истории.
К слову, НБА назвала наставника команды Оклахома лучшим тренером этого сезона. Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и сетку плей-офф НБА.