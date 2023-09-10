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Тренер Италии по достоинству оценил игру против Македонии

Новости футбола Сегодня, 08:34
Тренер Италии по достоинству оценил игру против Македонии Фото: https://www.pazzidifanta.com/

Лучано Спалетти увидел достойную игру Италии в матче против Северной Македонии, сообщает Футбол Италии.

Менеджер прокомментировал матч итальянцев. Спаллетти сказал, что его команда провела достойный матч, но признал, что могли сделать больше. Также он обещал внести коррективы и изменения в следующем матче Италии против Украины.

По словам итальянского специалиста, проблемы начинались, когда игра становилась хаотичной и поэтому Италия теряла надежность в обороне. В целом матч понравился Спалетти. По его мнению, его команда не позволяла Македонии создавать много моментов, и им просто не хватило терпения. Италия могла создать большее, но плотную защиту соперника и плохое поле немного помешало.

Этот результат не удовлетворителен для итальянцев. Англия имеет 13 очков в пяти играх, Украина имеет семь очков в четырех матчах, Италия имеет четыре очка только в трех матчах, а у Северной Македонии четыре очка в четырех играх.

Для Лучано Спаллетти это первый матч во главе сборной Италии. Он признался, что перед игрой мало спал, потому что чувствовал напряжение перед своим дебютом в качестве менеджера.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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