Тренер "Интер Майами" оценил шансы подписать Месси

Главный тренер “Интер Майами” Фил Невилл поделился мнением о шансах клуба подписать аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

“Трансфер футболиста такого уровня осуществить очень сложно. Такая сделка требует времени. Мы работаем каждый день с целью усиления состава, а Месси является одним из лучших в мире", - приводит слова Невилла Goal.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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