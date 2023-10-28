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Тренер Челси объяснил отсутствие ключевых игроков в заявке на сегодняшний матч

Новости футбола Сегодня, 08:06
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Тренер Челси объяснил отсутствие ключевых игроков в заявке на сегодняшний матч Тренер Челси объяснил отсутствие ключевых игроков в заявке на сегодняшний матч

Челси сегодня, в рамках десятого тура Премьер-лиги Англии, проводит матч на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» против Брентфорда.

Для многих стало удивлением отсутствие в заявке на матч Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино решил сразу успокоить фанатов клуба и на странице вXпоявилась публикация с объяснениями. Как оказалось, украинец и аргентинец на вчерашней тренировке получили «небольшие мышечные травмы» и чтобы не рисковать было принято решение не включать их в заявку на сегодняшнюю игру. По заявлениям аргентинского тренера, травмы не являются серьезными.

Михаил Мудрик и Энцо Фернандес перешли в Челси зимой этого года из Шахтера и Бенфики соответственно. Суммарно за них было заплачено €191 млн.

Перед началом матча Челси занимал десятую строчку в АПЛ имея тринадцать очков после десяти матчей. В случае победы «пенсионеры» могут подняться до шестого места, которое они будут делить с Ньюкаслом и Брайтоном, но последние проведут свои матчи позже.

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