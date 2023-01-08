Тренер "Челси" назвал причину разгромного поражения от "Манчестер Сити"

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер прокомментировал разгромное поражение команды в матче 3-го раунда Кубка Англии “Манчестер Сити” (0:4).

“Манчестер Сити”, наверное, является худшим соперником, с которым можно провести матч, когда дела у команду идут неважно. Если судить по подобным матчам, то можно подумать, что мы играем спустя рукава. Но у нас никто не относится к делу плохо. Уверен, что в раздевалке есть поддержка", - приводит слова Поттера журналист Низаар Кинселла в своем твиттере.

Стоит отметить, что “Челси” потерпел пять поражений в последних семи матчах. В чемпионате Англии “аристократы” занимают лишь 10-е место после 17 матчей.

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