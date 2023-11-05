Тренер Челси готов к завтрашнему недовольству фанатов Тоттенхэма

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино отреагировал на возможность того, что фанаты Тоттенхэма будут освистывать его в завтрашнем матче, когда он вернется в северный Лондон.

Почеттино перешел в Челси летом, вызывая споры и недовольства со стороны одного из самых яростных соперников «пенсионеров» - Тоттенхэма, ведь аргентинский специалист был главным тренером «шпор» более пяти лет с 2014 по 2019 годы.

По поводу того, что фанаты Тоттенхэма потенциально могут его освистывать в понедельник, Почеттино сказал The Guardian:

«Я не принимал решение уходить. Нам пришлось расстаться, потому что меня уволили. Это не критика клуба в мой адрес, но не мы принимали решение о моем уходе. Может быть, я бы все еще мог бы быть там».

Почеттино также поразмышлял о своих непростых отношениях с председателем «шпор» Дэниелом Леви, который уволил его еще в 2019 году. Он сказал, что восхищается им.

«Дэниел действительно умен. Это потрясающая работа, которую он делает для Тоттенхэма. Вы видели Тоттенхэм 20 лет назад и сейчас, как он изменился, как он развивается. Вы должны признать его работу.

Он прислал мне сообщение, когда я подписал контракт, с пожеланиями всего наилучшего. Нам нужно быть честными. Почти шесть лет совместной работы. Сколько всего произошло за шесть лет. Хорошего и не очень. Мы не можем забыть наши отношения".

Матч между Тоттенхэмом и Челси будет заключительным в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги и пройдет завтра на «Тоттенхэм Хотспур», начала матча назначено на 21:00 по среднеевропейскому времени.