Тренер Бразилии: В Неймара нельзя бросаться попкорном
Новости футбола Сегодня, 13:07
Фото: twitter.com/TNTSportsBR
Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз дал комментарий об инциденте, который состоялся после матча против сборной Венесуэлы.
«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – это нормально. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать все, что мог», - сказал Диниз в эфире ESPN.
Напомним, что в Неймара бросили пакетом с попкорном.
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