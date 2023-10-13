Тренер Бразилии: В Неймара нельзя бросаться попкорном

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз дал комментарий об инциденте, который состоялся после матча против сборной Венесуэлы.

«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – это нормально. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать все, что мог», - сказал Диниз в эфире ESPN.