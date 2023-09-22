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Тренер Брайтона расхвалил команду после поражения в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Тренер Брайтона расхвалил команду после поражения в Лиге Европы Тренер Брайтона расхвалил команду после поражения в Лиге Европы

Тренер английского клуба "Брайтона" Роберто Де Дзерби не стал критиковать своих подопечных после того, как они проиграли в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Вчера “Брайтон” на своем поле принимал греческий АЕК и встреча завершались со счетом 3:2 в пользу гостей.

"По качеству игры мы выступили очень хорошо. Я горжусь показанным футболом. Мы проявили характер и сыграли с правильным настроем, хотя не обладали таким опытом, как АЕК.

Мы контролировали ход игры и были доминирующей командой. Результат огорчает, но нам нужно проанализировать игру. Она была хорошей. У нас есть возможность улучшиться, но поражение всегда тяжело принять. Чтобы сделать шаг вперед, мы должны лучше понимать ситуации, при которых мы можем пропустить голы", - сказал он.

Напомним, что это был первый матч “Брайтона” в еврокубках в истории клуба. В одной группе с англичанами и греками также играют французкий "Марсель" и "Аякс" из Амстердама.

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