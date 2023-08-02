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Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср" Фото: твиттер Баварии

Тренер "Баварии" Томас Тухель оценил решение лидера своей команды Садио Мане перебраться саудовский клуб "Аль-Наср".

По словам специалиста, он понимает, что иногда в футболе все идет не так, как планировалось.

“Я прекрасно знаю о том, что прощание с ”Баварией" причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, не выглядит лучшим образом.

При этом я также понимаю, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников", – сказал наставник чемпиона Германии.

Напомним, что Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" за €32 млн прошлым летом. В своем дебютном сезоне за немецкую команду африканец провел 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Интересно, что "Аль-Наср" кроме Мане подписал и других звездных футболистов в этом году. Вице-чемпион Саудовской Аравии пополнил свой состав такими грозными именами в мире футбола, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. Также за команду выступает Криштиану Роналду, который присоединился зимой 2023 года.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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