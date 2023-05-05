Тренер "Байера" отреагировал на слухи о "Реале"

Главный тренер леверкузенского “Байера” Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что им интересуется мадридский “Реал”.

“Нормально, что на данной стадии сезона ходят слухи. Но ”Байеру" еще нужно добиться успеха в этом сезоне. Поэтому я полностью сосредоточен на своей команде. Также я думаю о Леверкузене в контексте следующего сезона", - приводит слова Алонсо Sky Sports.

41-летний Алонсо тренирует “Байер” с октября 2022 года. Под его руководством клуб с 48 очками в 30 турах занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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