Тренер “Аль-Насра” оценил благородный поступок Роналду во время матча

Тренер “Аль-Насра” Гарсия заявил, что форвард Криштиану Роналду - великий игрок, который проявил свое бескорыстие во время матча против “Абхе”.

На 78-й минуте игры первенства Саудовской Аравии форвард забил гол со штрафного, но на 86-й минуте он отдал мяч Талиске, чтобы тот пробил пенальти.

Гарсия подчеркнул, что этот поступок доказывает величие игрока.

Он также отметил, что сегодняшний матч стал уроком для футболистов и показал, что нужно подходить к обоим таймам игры со всей серьезностью.