Тренер "Аль-Наср" сравнил Роналду с Пеле

Главный тренер “Аль-Наср” Руди Гарсия поделился мнением о переходе в саудовский клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Такое ощущение, что Пеле приехал в США. Эффект Роналду именно таков. Думаю, это поможет развитию футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это круто для ”Аль-Наср" и всей страны. Криштиану - больше чем игрок. Од является одним из лучших в мире", - приводит слова Гарсии FOX Sports.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата португальца составит около 200 миллионов евро в год.

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