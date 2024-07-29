Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию сдал положительный тест на COVID

Последующее участие трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Адама Пити на Олимпиаде-2024 находится под вопросом.

Буквально через 24 часа после заплыва на 100 метров брасом, по итогам которого Пити стал серебрянным призером Олимпиады, британский пловец сдал положительный тест на COVID.

Пити точно пропустит оставшиеся индивидуальные заплывы, но имеет шанс вернуться к эстафетам, которые запланированы на 3-4 августа.

29-летний британец выиграл две золотые медали в Токио-2000, а также одну золотую медаль в Рио-де-Жанейро-2016.

Пити также является восьмикратным чемпионом мира.