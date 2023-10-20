Травмированных стало меньше. Бальде и Ямаль сыграют за Барселону на выходных

Ситуация с составом в «Барселоне» улучшилась. Ламин Ямаль и Алекс Бальде могут сыграть в матче против «Атлетика» в рамках десятого тура Ла Лиги, который состоится 22 октября, сообщает Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль получил травму в матче девятого тура Ла Лиги против «Гранады». Поэтому он не поехал в сборную Испании. А вот Алекс Бальде получил повреждение именно в сборной Испании во время матча против сборной Шотландии. К счастью, травмы этих двух игроков не оказались тяжелыми и они быстро восстановились.

Ламин Ямаль и Алекс Бальде увеличат выбор игроков у Хави. Ведь все равно количество вариантов ограничено. Травмированы Френки де Йонг, Рафинья, Роберт Левандовски и Жюль Кунде, а Педри набирает форму.

Ранее президент «Барселоны» обвинил «Реал» в том, что мадридский клуб раздул коррупционный скандал, связанный с каталонцами.