Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось

Травма защитника “Ливерпуля” Вирджила ван Дейка оказалась серьезнее, чем изначально ожидали в клубе.

Как пишет источник, сегодня у футболиста запланирована встреча со специалистом, который установит точный характер травмы.

О сроках восстановления игрока сборной Нидерландов также станет известно после консультации.

Напомним, что игрок получил травму подколенного сухожилия в матче АПЛ против “Брентфорда” (1:3).

В текущем сезоне 31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в рамках АПЛ.