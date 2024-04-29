Трансферная цель Ман Сити счастлив в своём нынешнем клубе
В летнее трансферное окно Манчестер Сити намерен хорошо скупиться, и уже наметил некоторые цели для усиления. Но некоторых из них интерес действующего чемпиона Англии не сильно-то и беспокоит.
Так, о возможном переезде на «Этихад» спросили полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакету, которого в течении продолжительного времени связывают с переходом в Манчестер Сити, но сам бразилец счастлив и в стане «молотобойцев»:
«Я должен делать свою работу здесь, в Вест Хэме. Как я всегда говорил, я очень уважаю этот клуб. Я очень счастлив здесь. Если я скажу обратное, то солгу».
Когда его спросили, слышал ли он что-нибудь еще об интересе Сити с прошлого лета, он ответил:
«Я думаю, то, что сейчас говорят, — это все, что произошло в прошлое окно. Сейчас конец сезона. Подождем и посмотрим, что будет дальше», – сказал Пакета в разговоре с ESPN Brazil.