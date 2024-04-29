Трансферная цель Ман Сити счастлив в своём нынешнем клубе

В летнее трансферное окно Манчестер Сити намерен хорошо скупиться, и уже наметил некоторые цели для усиления. Но некоторых из них интерес действующего чемпиона Англии не сильно-то и беспокоит.

Так, о возможном переезде на «Этихад» спросили полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакету, которого в течении продолжительного времени связывают с переходом в Манчестер Сити, но сам бразилец счастлив и в стане «молотобойцев»:

«Я должен делать свою работу здесь, в Вест Хэме. Как я всегда говорил, я очень уважаю этот клуб. Я очень счастлив здесь. Если я скажу обратное, то солгу».

Когда его спросили, слышал ли он что-нибудь еще об интересе Сити с прошлого лета, он ответил: