Трансферная цель Барселоны принял решение о своем будущем

Вингер Атлетика Нико Уильямс, который является трансферной целью Барселоны, намерен остаться в клубе из Бильбао на еще один сезон. Об этом сообщает The Athletic.

Кроме того, Нико может подписать новый контракт с басками, где будет значительно увеличена клаусула за лидера сборной Испании.

Уильямс подписал трехлетний контракт с баскским клубом в декабре прошлого года, который действует до 2027 года. Оставшись еще на один сезон, он выполнит план, который у него был с момента подписания этой сделки.

Напомним, ранее заинтересованность в услугах 22-летнего вингера проявляли Челси и Арсенал, но желание Уильямса на том этапе играть в Барселоне поставило под сомнение переезд чемпиона Европы в Англию.

На триумфальном для Испании Евро-2024 Уильямс был основным игроком и стал одним из лучших футболистов турнира. Уильямс сыграл 6 матчей, отличился 1 ассистом и 2 голами, один из которых в финале против Англии.

В завершившемся сезоне Нико сыграл за Атлетик 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отметился 17 ассистами.