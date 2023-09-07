Трансферная сага с трансфером Салаха в Саудовскую Аравию закончилась

Уже точно до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии местный “Аль-Иттихад" не сможет провернуть громкий трансфер форварда сборной Египта и английского “Ливерпуля” Мохамеда Салаха.

Трансферное окно в арабской стране завершается сегодня, 7 августа.

Как пишет Foot Mercato, стороны так и не смогли договориться о переходе звездного футболиста.

В то же время французское издание отмечает, что “Аль-Иттихад” в последний день трансферного окна попытается осуществить переход итальянского центрального защитника "Бетиса" Луиса Фелипе.

"Аль-Иттихад" – действующий чемпион Саудовской Аравии. Минувшим летом команда подписала ряд звездных футболистов. На данный момент саудовская команда входит в топ-3 команды мира, больше всех потративших на трансферы минувшим летом.

31-летнему египтянину клуб собирался предложить контракт на сумму от €500 миллионов до €600 миллионов на три года. "Ливерпуль" мог получить за своего лидера около €100 миллионов.

По данным источника, такой вариант не заинтересовал Салаха, у которого контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года.