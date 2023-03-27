Transfermarkt изменил стоимость Месси и Неймара

Портал Transfermarkt опубликовал новую стоимость футболистов чемпионата Франции.

Нападающие “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси и Неймар упали в цене. Аргентинец теперь стоит 45 миллионов евро вместо 50, бразилец - 70 вместо 75. При этом 17-летний полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери подорожал с шести до 18 миллионов евро. Еще один нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сохранил стоимость в размере 180 миллионов евро и по-прежнему является самым дорогим игроком Лиги 1.

Существенно прибавили в цене нападающий “Лилля” Джонатан Дэвид (45 => 60 млн) и форвард “Арсенала” Фоларин Балогун, выступающий за “Реймс” на правах аренды (14 => 25 млн).

Не пропустите: Сбросятся всей лигой: в США придумали, как заманить Месси.