Трансфер звезды Боруссии Дортмунд в топ-клуб Италии под угрозой срыва

Нападающий Боруссии Дортмунд Карим Адейеми, скорее всего, останется в своей команде и на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны Ювентуса, о котором сообщалось ранее.

По информации Фабрицио Романо, на данный момент переход Адейеми в Ювентус или другой клуб маловероятен. Боруссия Дортмунд не планирует отпускать Адейеми этим летом, поскольку он играет важную роль в планах нового главного тренера команды Нури Шахина на сезон.

Известно, что Ювентус вел переговоры с самим футболистом и даже договорился с ним о 5-летнем контракте. Однако никакого конкретного предложения туринцы немецкому клубу не делали.

Адейеми перешел в Боруссию Дортмунд летом 2022 года из Ред Булла Зальцбург. В 66 матчах за желто-черных на его счету 14 голов и 8 ассистов.

Напомним, сегодня Боруссия Дортмунд официально оформила свой третий трансфер этим летом. Из Брайтона в немецкий клуб перешел опытный центральный полузащитник Паскаль Гросс.