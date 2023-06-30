Трансфер Зиеша в клуб Роналду на грани срыва: известна причина

Переход полузащитника "Челси" Хакима Зиеша в саудовский "Аль-Наср" может быть отменен.

Это связано с травмой колена у футболиста, о чем пишет журналист Санти Ауна.

В саудовском клубе уже начали сомневаться в необходимости подписания хавбека с такого рода повреждением.

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" достиг устной договоренности с футболистом о его переходе.

В прошлом сезоне вингер провел 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи.