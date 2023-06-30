Трансфер Зиеша в клуб Роналду на грани срыва: известна причина
Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: твиттер Челси
Переход полузащитника "Челси" Хакима Зиеша в саудовский "Аль-Наср" может быть отменен.
Это связано с травмой колена у футболиста, о чем пишет журналист Санти Ауна.
В саудовском клубе уже начали сомневаться в необходимости подписания хавбека с такого рода повреждением.
Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" достиг устной договоренности с футболистом о его переходе.
В прошлом сезоне вингер провел 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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