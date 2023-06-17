Трансфер топ-вратаря в "Челси" сорвался

Голкипера "Интера" Андре Онана в “Челси” не будет.

Лондонский клуб был главным кандидатом на трансфер 27-летнего вратаря, однако не смог достичь соглашения с "нерадзурри" по условиям сделки.

По данным Джанлуки ди Марцио, теперь на игрока претендует “Манчестер Юнайтед”.

Transfermarkt оценивает африканского стража ворот в 35 миллионов евро.