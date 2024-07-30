Трансфер откладывается? Рома и Жирона не могут сойтись в цене за Довбика

Несмотря на то, что форвард Жироны Артем Довбик дал согласие на переход в итальянскую Рому, «джалоросси» ещё нужно договориться с клубом украинца. И тут возникает главная проблема.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Рома пока что не соответствует финансовым требованиям Жироны. Римляне готовы предложить 30 миллионов евро чистыми и пять миллионов евро бонусами, тогда как каталонский клуб требует 35 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.

Агенты форварда работают над поиском решения, которое удовлетворит запросы обеих команд и предлагают клубам сойтись на компромиссной сумме в 32-33 миллиона евро с бонусами.

Довбиком также интересовался мадридский Атлетико, но представитель украинца Алексей Люндовский в комментарии украинским СМИ сообщил, что «кольчонерос» не предоставили хороших финансовых условий.