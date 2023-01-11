Трансфер откладывается? Мудрик отправился на сбор с "Шахтером"

“Шахтер” отправился на первый тренировочный сбор в Турцию, где команда проведет ближайшие 10 дней.

Интересно, что вместе с “горняками” на сбор отправился и вингер Михаил Мудрик, который, если верить слухам, со дня на день должен сменить клуб.

Состав “Шахтера” на турецкий сбор:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, Георги Гочолейшвили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков, Андрей Борячук.