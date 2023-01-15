Трансфер Мудрика попал в топ-5 в истории АПЛ

Переход полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика из донецкого “Шахтера” в лондонский “Челси” попал в топ-5 самых дорогих в истории английской Премьер-лиги, сообщает статистический портал Squawka.

“Аристократы” заплатили за футболиста 89 миллионов евро. В такую же сумму обошелся переход француза Поля Погба из “Ювентуса” в “Манчестер Юнайтед" в 2016 году. Самым дорогим по-прежнему остается трансфер полузащитника Джека Грилиша (100 млн) из “Астон Виллы” в “Манчестер Сити”.

Топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ выглядит следующим образом:

1. Джек Грилиш – ("Астон Виллы" => “Манчестер Сити”) – 100 млн фунтов

2. Ромелу Лукаку ("Интера" => “Челси”) – 97,5 млн

3-4. Поль Погба – ("Ювентус" => “Манчестер Юнайтед”) – 89 млн

3-4. Михаил Мудрик – ("Шахтер" => “Челси”) – 89 млн

5. Дарвин Нуньес – ("Бенфика" => “Ливерпуль”) – 85 млн

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