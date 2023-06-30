Трансфер Месси в "Интер Майами" еще не завершен

О трансфере Лионеля Месси в “Интер Майами” все говорят как о свершившемся событии, но на деле сделка еще не завершена.

Как рассказал спортивный директор клуба Крис Хендерсфон, некоторые моменты с регистрацией футболиста пока еще не завершены.

"Мы достигли соглашения по условиям с Лео, однако мы все еще работаем над оформлением необходимой документации с МЛС. Этот процесс займет некоторое время. Мы надеемся, что к середине или концу июля Месси будет готов к работе. Все зависит от завершения процесса оформления", - сказал он.

Последние два года аргентинец провел в ПСЖ.