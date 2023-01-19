Трансфер Депая в "Атлетико" завершится в ближайшее время

Трансфер форварда “Барселоны” Мемфиса Депая в “Атлетико” будет завершен в ближайшее время.

Как пишет журналист Jijantes Карлос Монфорт, в четверг нидерландец частным рейсом вылетел в Мадрид.

Ожидается, что сегодня он пройдет медосмотр для “Атлетико”.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что за Депая “Барса” получит 3-4 млн евро.

Его контракт будет рассчитан до июня 2025 года.