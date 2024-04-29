Трагедия в семье Нганну. Чемпион UFC потерял полуторагодовалого сына
Страшная и неожиданная трагедия теперь стала известна всему миру ММА и жителям Камеруна. По эксклюзивной информации, полученной журналистом Джозефом Эссамой, Фрэнсис Нганну, известный чемпион UFC в тяжелом весе, потерял своего 18-месячного сына.
Хотя подробности этой семейной трагедии не раскрыты, но сам Нганну уже подтвердил эту трагическую информацию. Камерунец выложил скорбящий пост в социальной сети Х (ранее Твиттер), выразив свою поль от невосполнимой потери.
В комментариях под постом Нганну слова поддержки и сочуствия написал легендарный Коннор Макгрегор.
Весь Камерун также единодушно поддерживает своего скорбящего чемпиона. От его родного города Батье на Западе до Дуалы, где он вырос, каждый город и деревня в стране выражают свои слова поддержки и соболезнования, чтобы утешить Фрэнсиса Нганну.