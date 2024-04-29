Трагедия в семье Нганну. Чемпион UFC потерял полуторагодовалого сына

Страшная и неожиданная трагедия теперь стала известна всему миру ММА и жителям Камеруна. По эксклюзивной информации, полученной журналистом Джозефом Эссамой, Фрэнсис Нганну, известный чемпион UFC в тяжелом весе, потерял своего 18-месячного сына.

Хотя подробности этой семейной трагедии не раскрыты, но сам Нганну уже подтвердил эту трагическую информацию. Камерунец выложил скорбящий пост в социальной сети Х (ранее Твиттер), выразив свою поль от невосполнимой потери.

What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?

Why is life so unfair and merciless?

Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024

В комментариях под постом Нганну слова поддержки и сочуствия написал легендарный Коннор Макгрегор.

I am so sorry to hear of your loss Francis, my prayers are with you and your family at this time ❤️🙏 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 29, 2024

Весь Камерун также единодушно поддерживает своего скорбящего чемпиона. От его родного города Батье на Западе до Дуалы, где он вырос, каждый город и деревня в стране выражают свои слова поддержки и соболезнования, чтобы утешить Фрэнсиса Нганну.