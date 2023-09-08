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Трабзонспор подписал одного из самых дорогих игроков Арсенала

Новости футбола Сегодня, 05:30
Трабзонспор подписал одного из самых дорогих игроков Арсенала Фото: фейсбук Трабзонспора

Бывший полузащитник «Арсенала» Николя Пепе нашел себе новый клуб.

Накануне он перешел в турецкий «Трабзонспор».

О подписании соглашения с известным футболистом сообщили на официальном сайте турецкой команды.

В своем обращении к болельщикам клуба Пепе заявил, что его главная задача - стать чемпионом и достичь успеха в новой команде.

Ранее стало известно, что Пепе расторг контракт с «Арсеналом». Его соглашение с турецким грандом действует до июня 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Футболист перебрался в «Арсенал» в 2019 году из «Лилля» за рекордные 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне он не смог попасть в основной состав “канониров” и отправился играть на правах аренды в «Ниццу», где провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал один результативный пас.

Тематический ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Пепе в € 18 млн.

«Трабзонспор» после четырех туров находится на седьмом месте чемпионата Турции с шестью набранными очками.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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