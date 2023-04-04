Тотти оценил работу Моуринью в "Роме"

Известный итальянский футболист Франческо Тотти выразил свое мнение по поводу работы главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью.

В интервью Sky Sport Italia Тотти заявил, что не хочет обсуждать работу наставника его родной команді, чтобы не вызвать дополнительных проблем.

При этом итальянец выразил надежду на то, что Моуринью сможет вывести команду в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, учитывая, что он уже смог выйти с командой в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, что римляне идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая четвертому месту по дополнительным показателям.