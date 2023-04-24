"Тоттенхэм" вновь уволил главного тренера

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила об увольнении Кристиана Стеллини, который являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды. В 32-тура чемпионата Англии “шпоры” проиграли “Ньюкаслу” со счетом 1:6 и практически потеряли шансы пробиться в Лигу чемпионов. Новым временным наставником команды стал Райан Мэйсон.

Стеллини возглавил “Тоттенхэм” 27 марта, сменив на посту главного тренера Антонио Конте, который был уволен.

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