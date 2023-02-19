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"Тоттенхэм" выиграл в лондонском дерби

Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Вест Хэм” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Эмерсона и Сон Хын Мина.

“Тоттенхэм”, набрав 42 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 20 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Тоттенхэм” – “Вест Хэм” - 2:0 (0:0)
Голы: Эмерсон, 56 - 1:0, Сон Хын Мин, 72 - 2:0

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Перишич, 78), Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Кулусевски (Лукас Моура, 89), Скипп (Сарр, 89), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 68).

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна (Джонсон, 81), Керер, Агерд, Эмерсон (Форнальс, 82), Соучек, Райс, Даунс (Бенрахма, 72), Антонио (Ингз, 72), Боуэн.

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Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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