"Тоттенхэм" выбирает между двумя вратарями

Лондонский “Тоттенхэм” приступил к поиску нового основного вратаря, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуры Яссина Буну ("Севилья") и Яна Облака ("Атлетико"). Если трансфер одного из них состоится, то нынешний первый номер “шпор” Уго Льорис, скорее всего, станет резервным голкипером.

В нынешнем сезоне 30-летний Облак провел за “Атлетико” 29 матчей и пропустил 26 голов. На счету 31-летнего Буну 24 матча за “Севилью” и 40 пропущенных мячей.

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