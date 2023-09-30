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Тоттенхэм в концовке вырвал победу у Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 14:39
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Тоттенхэм в концовке вырвал победу у Ливерпуля Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен

В центральном матче седьмого тура Английской Премьер Лиги Тоттенхэм на своем поле принимал Ливерпуль. Команды располагались по соседству в верхней части турнирной таблицы.

Ливерпуль начал гораздо острее и имел несколько хороших возможностей для взятия ворот.Но все планы Юргена Клоппа поломало удаление. Кертис Джонс за грубый фол получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Тем не менее, через несколько минут Ливерпуль забил, но гол отменили из-за офсайда. А еще через минуту в счете повел Тоттенхэм. Ришарлисон отдал хороший пас на Сона, а кореец нанес точный удар по воротам 1:0. Уже в компенсированное время все-таки своего добился и Ливерпуль. Забитым голом отметился Коди Гакпо, а Луис Диас упустил отличный момент.

Во втором тайме Тоттенхэм, имея на одного игрока больше, владел преимуществом. На 70-й минуте Диогу Жота еще больше усугубил положение для «красных». Португалец получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдевятером. Уже в компенсированное время Тоттенхэм вырвал победу. Жоэль Матип забил в свои ворота и принес «шпорам» победу.

Тоттенхэм — Ливерпуль — 2:1.

Голы: 1:0 — Сон 36, 1:1 — Гакпо 45+4, 2:1 — Матип (автогол) 90+6.

Благодаря этой победе Тоттенхэм опережает «красных» в таблице. Команда Анге Постекоглу теперь на второй строчке.

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