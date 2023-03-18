"Тоттенхэм" упустил победу над худшей командой АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии “Саутгемптон” и “Тоттенхэм” сыграли вничью со счетом 3:3.

В концовке первого тайма счет открыл Педро Порро, но в начале второй половины равновесие восстановил Че Адамс. В середине второго тайма гостей вперед вывел Харри Кейн, а затем отрыв увеличил Иван Перишич. На 77-й минуте разрыв в счете сократил Тео Уолкотт, а в концовке встречи хозяев от поражения спас Джеймс Уорд-Проуз.

“Тоттенхэм”, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Саутгемптон” с 23 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Саутгемптон” – “Тоттенхэм” - 3:3 (0:1)

Голы: Порро, 45+1 - 0:1, Адамс, 46 - 1:1, Кейн, 65 - 1:2, Перишич, 74 - 1:3, Уолкотт, 77 - 2:3, Уорд-Проуз, 90+3 (с пенальти) - 3:3

“Саутгемптон”: Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Мэйтленд-Найлз, 34), Белла-Кочап (Салису, 8), Перро, Армстронг (Алькарас, 70), Эльюнусси (Сулемана, 70), Уорд-Проуз, Лавиа, Уолкотт, Адамс (Мара, 70).

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро (Эмерсон, 86), Дайер, Лангле, Ромеро, Дэвис (Перишич, 37), Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 5; Сарр, 86).

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