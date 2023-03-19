"Тоттенхэм" рискует лишиться главного тренера

Главный тренер лондонского “Тоттенхэма” Антонио Конте может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский специалист недоволен руководством команды из-за недостаточных усилий, по его мнению, по усилению состава. Также тренера не устраивает самоотдача футболистов. Таким образом, он может отказаться от продления контракта, который истекает ближайшим летом.

Напомним, что “Тоттенхэм” вылетел из Лиги чемпионов, проиграв “Милану” (0:1 и 0:0) в 1/8 финала. В чемпионате Англии “шпор” занимают четвертое место, набрав в 28 матчах 49 очков.

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