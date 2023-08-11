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"Тоттенхэм" разрешил уйти Кейну: новые детали

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Тоттенхэм" разрешил уйти Кейну: новые детали Фото: The Sun

Английский клуб "Тоттенхэм Хотспур" разрешил своему форварду и капитану Гарри Кейну перейти в другой клуб.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своем аккаунте Twitter, что футболисту дали добро на прохождение медицинского осмотра в немецкой "Баварии".

По информации инсайдера, в связи с такими событиями в стане чемпиона Германии стали еще больше уверены в возможности завершить переход форварда уже в пятницу.

Ранее в СМИ писали, что Кейн принял решение покинуть "Тоттенхэм Хотспур" и перейти в "Баварию". Была информация о том, что нападающий уже якобы обсудил условия личного контракта с мюнхенским клубом. Соглашение должно быть рассчитано на четыре года.

По информации различных источников, за своего капитана и многолетнего лидера "Тоттенхэм" получит сумму свыше €100 млн.

В прошлом сезоне Кейн отыграл в АПЛ все 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи.

Интересно, что Кейн является воспитанником "Тоттенхэма" и играет за “шпор” с 2011 года.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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