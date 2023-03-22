"Тоттенхэм" рассматривает шесть тренеров на замену Конте

Лондонский “Тоттенхэм” приступил к поиску нового главного тренера, который может заменить нынешнего наставника Антонио Конте, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, приоритетом для английского клуба является главный тренер лиссабонского “Спортинга” Рубен Аморим. Летом отступные в его контракте снизятся до 15 миллионов евро. Также "шпоры" рассматривают кандидатуры Венсана Компани ("Бернли"), Роберто Де Дзерби ("Борнмут"), Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Луиса Энрике (все - безработные).

“Тоттенхэм”, набрав в 28 турах 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: Леау близок к уходу из "Милана".