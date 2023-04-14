"Тоттенхэм" продлил контракт с молодым талантом

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским нападающим Яго Сантьяго.

Новое соглашение между 19-летним футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Сантьяго перешел в “Тоттенхэм” летом 2019 года из “Сельты”. За первую команду англичан он пока что не провел ни одного матча. За молодежный состав он сыграл 53 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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